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Що відзначають 28 жовтня та які пам’ятні події сталися цього дня

12:29, 28 жовтня 2024
28 жовтня — День визволення України від фашистських загарбників.
Що відзначають 28 жовтня та які пам’ятні події сталися цього дня
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В Україні 28 жовтня відзначається День визволення від фашистських загарбників. Це свято було встановлено Указом Президента України 2009 року з метою вшанування героїчного подвигу та жертовності українського народу під час Другої світової війни. 

Також сьогодні святкують День бабусь та дідусів. Це свято створено для того, щоб показати свою вдячність бабусям і дідусям за їхню любов, турботу та мудрість.

Крім того, 28 жовтня — Всесвітній день дзюдо. Це свято було засноване Міжнародною федерацією дзюдо (IJF) 2011 року з метою підвищення обізнаності про дзюдо та його цінності.

А ще в цей день відзначають Міжнародний день шкільних бібліотек. Це свято було започатковане Міжнародною асоціацією шкільних бібліотек у 1999 році. Мета цього дня — підвищити обізнаність про важливість шкільних бібліотек у розвитку освіти, читання та інформаційної грамотності серед учнів.

Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Терентія і Неоніли.

Пам’ятні події:

  • 1913 рік — відкривають трамвайний рух у Вінниці;
  • 1920 рік — країни Антанти підписують з Румунським королівством "Бессарабський протокол", який віддає Бессарабію Румунії;
  • 1938 рік — 17 тисяч польських євреїв заарештовано у Третьому Рейху і відіслано до польського кордону;
  • 1989 рік — Верховна рада Української РСР ухвалює закон про державний статус української мови;
  • 1993 рік — Сенат Австралії визнає Голодомор в Українській СРР актом геноциду;
  • 2007 рік — представлений список "100 геніїв сучасності, які живуть сьогодні" британської газети The Daily Telegraph, до нього увійшов український художник Іван Марчук.

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