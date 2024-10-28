Що відзначають 28 жовтня та які пам’ятні події сталися цього дня

В Україні 28 жовтня відзначається День визволення від фашистських загарбників. Це свято було встановлено Указом Президента України 2009 року з метою вшанування героїчного подвигу та жертовності українського народу під час Другої світової війни.
Також сьогодні святкують День бабусь та дідусів. Це свято створено для того, щоб показати свою вдячність бабусям і дідусям за їхню любов, турботу та мудрість.
Крім того, 28 жовтня — Всесвітній день дзюдо. Це свято було засноване Міжнародною федерацією дзюдо (IJF) 2011 року з метою підвищення обізнаності про дзюдо та його цінності.
А ще в цей день відзначають Міжнародний день шкільних бібліотек. Це свято було започатковане Міжнародною асоціацією шкільних бібліотек у 1999 році. Мета цього дня — підвищити обізнаність про важливість шкільних бібліотек у розвитку освіти, читання та інформаційної грамотності серед учнів.
Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Терентія і Неоніли.
Пам’ятні події:
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