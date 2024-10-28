Що відзначають 28 жовтня та які пам’ятні події сталися цього дня

28 жовтня — День визволення України від фашистських загарбників.

В Україні 28 жовтня відзначається День визволення від фашистських загарбників. Це свято було встановлено Указом Президента України 2009 року з метою вшанування героїчного подвигу та жертовності українського народу під час Другої світової війни.

Також сьогодні святкують День бабусь та дідусів. Це свято створено для того, щоб показати свою вдячність бабусям і дідусям за їхню любов, турботу та мудрість.

Крім того, 28 жовтня — Всесвітній день дзюдо. Це свято було засноване Міжнародною федерацією дзюдо (IJF) 2011 року з метою підвищення обізнаності про дзюдо та його цінності.

А ще в цей день відзначають Міжнародний день шкільних бібліотек. Це свято було започатковане Міжнародною асоціацією шкільних бібліотек у 1999 році. Мета цього дня — підвищити обізнаність про важливість шкільних бібліотек у розвитку освіти, читання та інформаційної грамотності серед учнів.

Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Терентія і Неоніли.

Пам’ятні події:

1913 рік — відкривають трамвайний рух у Вінниці;

1920 рік — країни Антанти підписують з Румунським королівством "Бессарабський протокол", який віддає Бессарабію Румунії;

1938 рік — 17 тисяч польських євреїв заарештовано у Третьому Рейху і відіслано до польського кордону;

1989 рік — Верховна рада Української РСР ухвалює закон про державний статус української мови;

1993 рік — Сенат Австралії визнає Голодомор в Українській СРР актом геноциду;

2007 рік — представлений список "100 геніїв сучасності, які живуть сьогодні" британської газети The Daily Telegraph, до нього увійшов український художник Іван Марчук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.