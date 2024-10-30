Любителей рыбалки предупредили о важном запрете с ноября

При несоблюдении норм предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности.

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В украинских водоемах с 1 ноября начинается осенне-зимний запрет на отлов водных биоресурсов в зимовальных ямах. Такой запрет будет длиться до начала нерестового периода 2025 года. Об этом сообщили в Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины.

Приказы с указанием перечней и границ зимовальных ям, где лов рыбы запрещено уже издали территориальные управления Госрыбагентства.

В то же время в Агентстве напоминают, что рыбалка в этот период разрешается за пределами зимовальных ям зимними удочками и жердями всех видов с льда и, в случае отсутствия ледового покрова, нахлыстовыми, донными, поплавочными удочками и спиннингами всех видов с использованием искусственной или природной приманки, общее количество крючков на которых не должно превышать 7 единиц на одного рыбака.

Кроме того, необходимо помнить, что в осенне-зимний период (от ледостава до скрещения льда) запрещается использование орудий ловли, оснащенных крючками, расстояние в которых от струйки до кончика жала превышает 10 мм. В то же время в течение всего года запрещается использование одинарных соединенных между собой двойных и тройных крючков без мормышки, природной или искусственной приманки.

За несоблюдение указанных норм предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба.

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