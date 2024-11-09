ЦПД при РНБО просить обережно ставитися до інформації про різні «мирні плани»

У ЦПД попередили про хвилю інсайдів про «мирні плани».

Найближчим часом у медіа з'являтиметься безліч інсайдів про різноманітні «мирні плани», і в цій ситуації дуже важливо відокремити реальну інформацію від пропаганди, спроб впливу і гонитви за хайпом. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

«В найближчі два місяці в ЗМІ з’являтимуться безліч інсайдів про різні «мирні плани» з посиланням на джерела в «оточеннях», торги та інші речі. У деяких маніпуляціях буде зацікавлена росія, яка веде свою гру. Деякі медіа гнатимуться за хайпом», – зазначив він.

Керівник Центру протидії дезінформації наголошує, що дуже важливо буде «відокремити роботу журналістів від впливу російських пропагандистів в цих історіях», адже останні завжди маніпулюють такими інфоприводами.



«В будь-якому випадку, істини та реального стану справ в цих сценаріях у медіа буде, як правило, мало. А от теорій – багато», – зазначив він.

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