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В Киевском национальном лингвистическом университете запретили Telegram на служебных устройствах

14:47, 9 ноября 2024
Telegram запрещено использовать на служебных устройствах Киевского национального лингвистического университета.
В Киевском национальном лингвистическом университете запретили Telegram на служебных устройствах
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Как писала «Судебно-юридическая газета», с 11 ноября в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко будет запрещено использование мессенджера Telegram в служебных целях.

Также этот запрет начал действовать в Национальном техническом университете «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».

Кроме того, Национальный авиационный университет, согласно приказу исполняющей обязанности ректора Ксении Семеновой, тоже запретил устанавливать Telegram или использовать его вебверсию на служебных и личных устройствах, используемых для служебных целей.

Теперь стало известно, что руководство Киевского национального лингвистического университета также вводит запрет на использование мессенджера Telegram на служебных устройствах. Об этом сообщили на официальном канале университета.

В приказе указывается, что запрет устанавливать Telegram на служебные гаджеты и использование его для обмена служебной информацией устанавливается с 1 декабря.

Исключения составят каналы приемной комиссии КНЛУ и отборочных комиссий факультетов с целью информирования поступающих. В то же время отмечается, что запрет не касается личных устройств, а также использования Telegram для личной коммуникации.

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Киев

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