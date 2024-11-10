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Куда обращаться военным, для назначения льготы на коммунальные услуги

07:20, 10 ноября 2024
Военные могут воспользоваться рядом льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Куда обращаться военным, для назначения льготы на коммунальные услуги
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Защитники и защитницы, защищающие нашу страну, могут воспользоваться рядом льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявили в Министерстве социальной политики.

В частности, такие льготы распространяются на оплату услуг по управлению домом, поставке газа, электроэнергии, воды, отопления, вывоза мусора, а также на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Льготами могут воспользоваться:

  • участники боевых действий – 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм;
  • участники войны – 50% скидки;
  • лица с инвалидностью в результате войны – 100% скидки;
  • члены семей погибших – 50% скидки

Куда обратиться за назначение льготы?

Необходимо обратиться в орган ПФУ, подать заявление лично в любом из сервисных центров ПФУ или направить его по почте.

Также заявления с необходимыми документами и сведениями принимаются

  • в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов соответствующих общин или военных администраций
  • в ЦНАПах.

Онлайн это можно сделать:

– через вебпортал электронных услуг ПФУ (на портале необходимо авторизироваться с помощью электронной подписи, в разделе «Все услуги» выбрать – «Заявление на жилищную субсидию или льготу». Далее заполнить предлагаемые формы).

– через мобильное приложение ПФУ.

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военные ЖКП

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