Куди звертатися військовим, для призначення пільги на комунальні послуги

Захисники та захисниці, які боронять нашу країну, можуть скористатися низкою пільг з оплати житлово-комунальних послуг. На цьому наголосили у Міністерстві соціальної політики.
Зокрема, такі пільги поширюються на оплату послуг з управління будинком, постачання газу, електроенергії, води, опалення, вивезення сміття, а також на придбання твердого палива та скрапленого газу.
Пільгами можуть скористатися:
Куди звернутися для призначення пільги?
Необхідно звернутися до органу ПФУ, подати заяву особисто в будь-якому з сервісних центрів ПФУ або направити її поштою.
Також заяви з необхідними документами та відомостями приймаються
Онлайн це можна зробити:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.