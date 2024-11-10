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Куди звертатися військовим, для призначення пільги на комунальні послуги

07:20, 10 листопада 2024
Військові можуть скористатися низкою пільг з оплати житлово-комунальних послуг.
Куди звертатися військовим, для призначення пільги на комунальні послуги
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Захисники та захисниці, які боронять нашу країну, можуть скористатися низкою пільг з оплати житлово-комунальних послуг. На цьому наголосили у Міністерстві соціальної політики.

Зокрема, такі пільги поширюються на оплату послуг з управління будинком, постачання газу, електроенергії, води, опалення, вивезення сміття, а також на придбання твердого палива та скрапленого газу.

Пільгами можуть скористатися:

  • учасники бойових дій – 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм;
  • учасники війни – 50% знижки;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;
  • члени сімей загиблих – 50% знижки

Куди звернутися для призначення пільги?

Необхідно звернутися до органу ПФУ, подати заяву особисто в будь-якому з сервісних центрів ПФУ або направити її поштою.

Також заяви з необхідними документами та відомостями приймаються

  • у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад відповідних громад або військових адміністрацій
  • у ЦНАПах. 

Онлайн це можна зробити:

  • через вебпортал електронних послуг ПФУ  (на порталі необхідно авторизуватися за допомогою електронного підпису, в  розділі «Всі послуги» обрати – «Заява на житлову субсидію чи пільгу». І далі заповнити запропоновані форми).
  • через мобільний додаток ПФУ.

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військові ЖКП

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