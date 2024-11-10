Куди звертатися військовим, для призначення пільги на комунальні послуги

Військові можуть скористатися низкою пільг з оплати житлово-комунальних послуг.

Захисники та захисниці, які боронять нашу країну, можуть скористатися низкою пільг з оплати житлово-комунальних послуг. На цьому наголосили у Міністерстві соціальної політики.

Зокрема, такі пільги поширюються на оплату послуг з управління будинком, постачання газу, електроенергії, води, опалення, вивезення сміття, а також на придбання твердого палива та скрапленого газу.

Пільгами можуть скористатися:

учасники бойових дій – 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм;

учасники війни – 50% знижки;

особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;

члени сімей загиблих – 50% знижки

Куди звернутися для призначення пільги?

Необхідно звернутися до органу ПФУ, подати заяву особисто в будь-якому з сервісних центрів ПФУ або направити її поштою.

Також заяви з необхідними документами та відомостями приймаються

у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад відповідних громад або військових адміністрацій

у ЦНАПах.

Онлайн це можна зробити:

через вебпортал електронних послуг ПФУ (на порталі необхідно авторизуватися за допомогою електронного підпису, в розділі «Всі послуги» обрати – «Заява на житлову субсидію чи пільгу». І далі заповнити запропоновані форми).

через мобільний додаток ПФУ.

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