У Раді прогнозують підвищення податків наприкінці цього року або вже в наступному

Членкиня Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики зазначає, що варто очікувати підвищення податків.

Народна депутатка та членкиня парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк прогнозує наприкінці цього року або вже в наступному підвищення податків. Вона наголошує – 56% нашого бюджету йде на армію.

Про це вона сказала коментуючи законопроєкт щодо Державного бюджету на 2025 рік.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України затвердив до другого читання проєкт Державного бюджету на 2025 рік, зберігаючи пріоритетні витрати на оборону та безпеку країни. На ці цілі планується виділити 2 трлн 225 млрд гривень, які будуть спрямовані на підтримку сил оборони, закупівлю нової зброї, дронів і техніки.

У бюджеті передбачені збільшені витрати на освіту, медицину та підтримку ветеранів:

На освіту додатково виділять 24 млрд грн, з яких 12 млрд підуть на доплати вчителям, а решта — на інвестиційні проєкти в освітній сфері.

На медицину планують виділити додаткові 6,3 млрд грн.

На підтримку ветеранів передбачено 5 млрд грн.

Фінансування Дорожнього фонду в 2025 році не передбачене, проте 12,6 млрд грн спрямують на ремонт важливих для оборони ділянок. Також заплановане повне фінансування програми єВідновлення.

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