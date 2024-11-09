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В Раде прогнозируют повышение налогов в конце этого года или уже в следующем

14:17, 9 ноября 2024
Член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отмечает, что следует ожидать повышения налогов.
В Раде прогнозируют повышение налогов в конце этого года или уже в следующем
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Народная депутат и член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк прогнозирует в конце этого года или уже в следующем повышении налогов.

Она отмечает – 56% нашего бюджета идет на армию.

Об этом она сказала комментируя законопроект относительно Государственного бюджета на 2025 год.

Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил ко второму чтению проект Государственного бюджета на 2025 год, сохраняя приоритетные расходы на оборону и безопасность страны. На эти цели планируется выделить 2 трлн 225 млрд гривен, которые будут направлены на поддержку сил обороны, закупку нового оружия, дронов и техники,

В бюджете также предусмотрены увеличенные расходы на образование, медицину и поддержку ветеранов:

  • На образование дополнительно выделят 24 млрд грн, из которых 12 млрд пойдут на доплаты учителям, а остальные - на инвестиционные проекты в образовательной сфере.
  • На медицину планируют выделить дополнительные 6,3 млрд грн.
  • На поддержку ветеранов предусмотрено 5 млрд грн.

Финансирование Дорожного фонда в 2025 году не предусмотрено, однако 12,6 млрд грн направят на ремонт важных для обороны участков. Также запланировано полное финансирование программы еВідновлення.

Этот бюджет призван обеспечить Украину необходимыми ресурсами для поддержания обороноспособности, социальной сферы и экономической стабильности, которые являются ключевыми для преодоления текущих вызовов.

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