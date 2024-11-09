Трамп поручил Роберту Кеннеди-младшему назначение ключевых должностных лиц в сфере здравоохранения

Кеннеди-младший будет отвечать за назначение ключевых должностных лиц в сфере здравоохранения в администрации Трампа.

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Дональд Трамп поручил Роберту Кеннеди-младшему, бывшему независимому кандидату в президенты, заняться подбором кандидатов на ключевые должности в правительственных учреждениях здравоохранения США. Как сообщает Reuters, Кеннеди просматривает резюме для департаментов, включая Министерство здравоохранения и социальных служб и Управление по контролю за продуктами и лекарствами. Об этом сообщил Дел Бигтри, бывший директор по коммуникациям кампании Кеннеди.

«Американский народ переизбрал президента Трампа с громким преимуществом, потому что он доверяет его суждениям и поддерживает его политику, включая его обещание сделать Америку снова здоровой вместе с такими уважаемыми лидерами, как RFK-младший», - заявила пресс-секретарь Transition Trump-Vance Каролайн Ливитт. выписку по электронной почте.

Кеннеди, известный адвокат-эколог, в августе завершил свою президентскую кампанию и поддержал Трампа, получив роль в его администрации, касающуюся общественного здоровья. Он выражает осторожность к вакцинации, призывая к тщательному тестированию вакцин. Бигтри отметил, что Трамп хочет, чтобы его программа по снижению уровня хронических заболеваний, особенно среди детей, начала давать результаты в течение двух лет.

Кеннеди также предложил удалить фтор из общественного водоснабжения, утверждая о его вредном влиянии на здоровье, несмотря на то, что Американская стоматологическая ассоциация подтверждает положительное влияние фторирования на предотвращение кариеса. Бигтри добавил, что Кеннеди будет рекомендовать ученых и медиков без конфликта интересов с фармацевтической отраслью.

В процессе подбора кадров Кеннеди помогают его невестка Амариллис Фокс Кеннеди и инвестор Омид Малик.

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