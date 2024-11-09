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Александр Корниенко заявил, что не будет мобилизации мужчин до 25 лет, потому что это золотое поколение, которое еще понадобится для восстановления

13:35, 9 ноября 2024
По словам первого вице-спикера Рады Александра Корниенко, мобилизовать мужчин младше 25 лет нельзя, потому что это «золотое поколение».
Александр Корниенко заявил, что не будет мобилизации мужчин до 25 лет, потому что это золотое поколение, которое еще понадобится для восстановления
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Верховная Рада Украины не обсуждает вопрос снижения мобилизационного возраста ниже 25 лет, несмотря на запросы от международных партнеров. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, пишет Radio NV.

Корниенко пояснил, что Рада недавно приняла решение о запрете мобилизации мужчин моложе 25 лет, которые ранее были ограниченно годными. Такое решение принято, учитывая демографическую ситуацию в стране - по его словам, Украина находится в состоянии «демографической ямы», поэтому молодые люди должны стать частью восстановления страны.

Один из ответов, который я лично давал, что у нас немножко другая демографическая ситуация, чем была когда-то где-то, когда это реализовывалось. Потому что приводятся примеры других войн. Мы объясняем, что у нас демографическая яма. С 2005 года до 2013 года, семь-восемь лет у нас была большая рождаемость. Далее, с 2013 года, мы начали терять темпы рождаемости, сейчас они очень низкие. Поэтому это наше золотое поколение, с которым нам отстраивать страну, с которым нам работать», - рассказал заместитель председателя Верховной Рады.

 Вице-спикер подчеркнул, что снижение возраста мобилизации было бы трудным для реализации: «это то золотое такое поколение, с которым нам восстанавливать страну, с которым нам работать». Он также отметил, что вопрос от партнеров о мобилизации младших лиц не является давлением, а скорее вопросом относительно украинской политики в этой сфере.

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Верховная Рада Украины мобилизация

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