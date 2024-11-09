Олександр Корнієнко заявив, що не буде мобілізації чоловіків до 25 років, бо це золоте покоління, яке ще знадобиться для відбудови

За словами першого віце-спікера Ради Олександра Корнієнка, мобілізувати чоловіків, молодших 25 років, не можна, бо це «золоте покоління».

Верховна Рада України не обговорює питання зниження мобілізаційного віку нижче 25 років, незважаючи на запити від міжнародних партнерів. Про це заявив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко, пише Radio NV.

Корнієнко пояснив, що Рада нещодавно прийняла рішення про заборону мобілізації чоловіків молодше 25 років, які раніше були обмежено придатними. Таке рішення ухвалене, враховуючи демографічну ситуацію в країні — за його словами, Україна перебуває в стані «демографічної ями», тому молоді люди мають стати частиною відбудови країни.

Одна з відповідей, яку я особисто давав, що у нас трошки інша демографічна ситуація, ніж була колись десь, коли це реалізовувалося. Тому що приводяться приклади інших воєн. Ми пояснюємо, що в нас демографічна яма. З 2005 року до 2013 років, сім-вісім років у нас була велика народжуваність. Далі, з 2013 року, ми почали втрачати темпи народжуваності, зараз вони дуже низькі. Тому це наше золоте покоління, з яким нам відбудовувати країну, з яким нам працювати», — розповів заступник голови Верховної Ради.

Віцеспікер наголосив, що зниження віку мобілізації було б важким для реалізації: «це те золоте таке покоління, із яким нам відбудовувати країну, із яким нам працювати». Він також зазначив, що питання від партнерів про мобілізацію молодших осіб не є тиском, а радше запитанням щодо української політики у цій сфері.

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