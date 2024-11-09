На Закарпатье родителей будут штрафовать за прогулы их детей в школе

На Закарпатье родители будут отвечать за отсутствие на занятиях и правонарушения детей.

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В Закарпатской области, в частности в городе Рахов, родителей обяжут нести ответственность за отсутствие их детей на занятиях, а также за другие нарушения, такие как курение, употребление алкоголя, мелкие кражи и хулиганство. Об этом сообщила пресс-служба Раховского городского совета.

Согласно новым правилам, родители могут получить штрафы за пропуски занятий их детьми, а также за другие правонарушения несовершеннолетних. Ответственность будет накладываться по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В случае первого нарушения штрафы составят от 850 до 1700 грн, а при повторном нарушении в течение года - от 1700 до 5100 грн.

Кроме того, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, если ученик отсутствует на занятиях без уважительных причин в течение 10 дней подряд, учебное заведение должно сообщить об этом в полицию и службу по делам детей для дальнейших действий.

Родители обязаны документально подтверждать причины отсутствия детей - медицинской справкой или письменным объяснением.

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