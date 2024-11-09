Какие профессии стали самыми популярными в 2024 году

Более 94 тысяч учеников выбрали профтехобразование в Украине.

Источник фото: vechirniy.kyiv.ua

В октябре 2024 года завершилась вступительная кампания в профессионально-технические учебные заведения Украины. По данным Министерства образования и науки, в этом году профессиональное образование выбрали более 94,8 тысяч учеников, в целом обучение начали 219,4 тысяч человек.

Самыми популярными среди учеников стали профессии, которые пользуются высоким спросом на рынке труда. Среди лидеров - повар, автослесарь, электрогазосварщик, кондитер, водитель и тракторист. Эти специальности также попали в десятку самых востребованных вакансий на украинских сайтах по поиску работы. В частности, наибольший спрос на поваров, водителей и слесарей.

Положительной тенденцией является также рост выполнения региональных заказов на профессиональное образование: в 2024 году этот показатель достиг 92%, что на 4% больше по сравнению с 2023 годом. Это свидетельствует о том, что профтехобразование все больше адаптируется к потребностям локального бизнеса и обеспечивает будущих работников необходимыми навыками для экономики Украины.

Министр образования и науки Оксен Лисовой подчеркнул важность рабочих профессий для восстановления страны, отметив, что выбор профессии должен быть сознательным и соответствовать требованиям рынка труда. Он также отметил, что профессиональное образование дает возможность молодежи реализоваться и построить успешную карьеру.

Среди регионов, получивших больше всего заявлений на обучение по региональному заказу, лидируют Днепропетровщина (5423 ученика), Львовщина (4829 учеников) и г. Киев (4526 учеников). По государственному заказу больше всего заявлений поступило из Харьковской области (809 учеников), Одесской области (435 учеников) и Хмельницкой области (426 учеников).

Заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний отметил, что профтехобразование в Украине становится все более технологичным, с новейшим оборудованием и многочисленными бизнес-партнерами. В этом году планируется обновление еще 100 мастерских, что будет способствовать развитию рабочих профессий.

Кроме традиционного поступления, в этом году поступающие имели возможность подать заявление на поступление онлайн через платформу «Профтех онлайн». За четыре месяца ее посетило 72 тысячи пользователей, а наибольшую активность демонстрировали абитуриенты со Львовщины, Киева и Полтавщины.

Таким образом, вступительная кампания 2024 года демонстрирует значительный интерес к профессионально-техническому образованию, что соответствует требованиям современного рынка труда и способствует развитию экономики Украины.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», из-за отключения света украинцы массово выезжают за границу - Нацбанк прогнозирует кадровый дефицит.

Напомним, около 8 млн украинцев не работают - Минэкономики фиксирует дефицит кадров. Украина нуждается в дополнительных 4,5 миллиона работников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.