Близько 8 млн українців не працюють – Мінекономіки фіксує дефіцит кадрів

Україна потребує додаткових 4,5 мільйона працівників, – Мінекономіки.

Джерело фото: Мінфін

В Україні спостерігається гострий дефіцит кадрів у всіх секторах економіки, тоді як близько 8 мільйонів громадян залишаються економічно неактивними. Про це заявила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За словами Бережної, дослідження Міністерства економіки показало, що Україні зараз потрібно додатково 4,5 мільйона робітників. Вона наголосила на важливості співпраці уряду, бізнесу та громадських організацій для створення програм, які б підвищували конкурентоспроможність українців на ринку праці.

Серед існуючих ініціатив — програми перенавчання, ваучери, а також партнерство з платформою Coursera та її проєктом Reskill, у межах якого виділено 30 тисяч стипендій. Однак за словами, Бережної, цього недостатньо, адже близько 8 мільйонів людей, зокрема ветерани, люди з інвалідністю та жінки з сімейними обов’язками, все ще залишаються поза ринком праці.

«Але водночас – це крапля в морі, тому що в Україні приблизно 8 млн всередині держави економічно неактивного населення. Чи це люди, які не шукають роботи з певних причин у зв'язку з інвалідністю, чи це ветерани, які не знайшли себе на ринку праці, чи то це жінки, які не можуть поєднувати сімейні обов'язки та робочі обов'язки», – наголосила Бережна.

Міністерство економіки планує активізувати роботу для залучення цих груп населення до трудового процесу, створюючи нові можливості для їх інтеграції у економічне життя країни.

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