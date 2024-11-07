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Суд покарав учасника бойових дій, який привіз з Кринок додому бойову гранату

22:54, 7 листопада 2024
Чоловік знайшов ручну осколкову гранату «Ф-1» і вирішив залишити її собі.
Суд покарав учасника бойових дій, який привіз з Кринок додому бойову гранату
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На Хмельниччині судили учасника бойових дій, який привіз з Кринок додому бойову гранату. Про це повідомляє Хмельницький міськрайонний суд.

21-літній хмельничанин, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням час в селі Кринки Херсонської області, знайшов споряджений корпус промислово виготовленої ручної осколкової оборонної гранати «Ф-1» із уніфікованим підривачем, що в поєднанні утворюють бойову гранату, та вирішив залишити її собі.

Бойовий припас він незаконно перевіз до власної квартири в Хмельницькому. А через деякий час молодика в стані алкогольного сп’яніння та з небезпечною знахідкою застали в сусідньому під’їзді будинку, в якому той проживав. Саме там, опівночі гранату в нього вилучили працівники поліції та вибухотехнічної служби.

За придбання, носіння та зберігання бойового припасу без передбаченого законом дозволу його притягнули до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 263 КК України.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро розкаявся, що пом'якшує йому покарання. Обставиною, яка обтяжує покарання, є вчинення злочину в стані алкогольного сп’яніння. Окрім скоєного він характеризується позитивно.  

Хмельницький міськрайонний суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі. Водночас звільнив від відбування цього покарання з випробовуванням і встановив два роки іспитового строку. До набрання вироком законної сили суд залишив запобіжний захід у виді застави в розмірі 60560 гривень, яку сплатила за обвинуваченого його родичка.

По набранню вироком законної сили заставу повернуть заставодавцю. На користь держави з молодика стягнуто також 9087 гривень процесуальних витрат.На вирок може бути подана апеляція. 

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