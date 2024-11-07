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Суд наказал участника боевых действий, который привез из Крынок домой боевую гранату

22:54, 7 ноября 2024
Мужчина нашел ручную осколочную гранату «Ф-1» и решил оставить ее себе.
Суд наказал участника боевых действий, который привез из Крынок домой боевую гранату
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В Хмельницкой области судили участника боевых действий, который привез из Крынок домой боевую гранату. Об этом сообщает Хмельницкий горрайонный суд.

21-летний хмельничанин, находясь в неустановленное досудебным расследованием время в селе Крынки Херсонской области, нашел снаряженный корпус промышленно изготовленной ручной осколочной оборонительной гранаты «Ф-1» с унифицированным взрывателем, в сочетании образующим боевую гранату, и решил оставить ее себе.

Боеприпас он незаконно перевез в собственную квартиру в Хмельницком. А через некоторое время его в состоянии алкогольного опьянения и с опасной находкой застали в соседнем подъезде дома, в котором тот проживал. Именно там, в полночь гранату, у него изъяли сотрудники полиции и взрывотехнической службы.

За приобретение, ношение и хранение боевого припаса без предусмотренного законом разрешения его привлекли к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью и искренне раскаялся, что смягчает наказание. Обстоятельством, отягчающим наказание, является совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Кроме содеянного, он характеризуется положительно.

Хмельницкий горрайонный суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. В то же время освободил от отбывания наказания с испытанием и установил два года испытательного срока. До вступления приговора в законную силу суд оставил меру пресечения в виде залога в размере 60560 гривен, которую уплатила за обвиняемого его родственника.

По вступлению приговора в законную силу залог вернут залогодателю. В пользу государства с осужденного взыскано также 9087 гривен процессуальных расходов. На приговор может быть подана апелляция.

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