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Верховный Суд изложил позицию относительно способа подачи заявления о продлении договора аренды государственного и коммунального имущества

16:51, 7 ноября 2024
КХС ВС рассмотрел дело по иску об устранении препятствий в пользовании государственным имуществом, обоснованным истечением срока действия договора аренды этого имущества.
Верховный Суд изложил позицию относительно способа подачи заявления о продлении договора аренды государственного и коммунального имущества
Источник фото: Jakub Żerdzicki / Unsplash
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Требование о подаче заявления на продление договора аренды государственного и коммунального имущества вместе с необходимыми документами путем заполнения электронной формы через личный кабинет в электронной торговой системе (ЭТС) является императивным и не содержит альтернативных способов подачи соответствующего заявления.

Такой вывод изложен в постановлении судебной палаты для рассмотрения дел о земельных отношениях и праве собственности Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, принятом по делу по иску об устранении препятствий в пользовании государственным имуществом, обоснованным истечением срока действия договора аренды этого имущества. Постановление КХС ВС от 26 сентября 2024 года по делу № 902/489/23.

Як зазначила судова палата, запровадження ЕТС у відносинах оренди державного та комунального майна мало на меті забезпечити уніфікацію порядку передачі в оренду державного та комунального майна, сприяти доступності та прозорості такої процедури, запобігти можливим зловживанням при передачі в оренду об’єктів державної та комунальної власності.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 11, ч. 1 ст. 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» заяви на оренду державного і комунального майна подаються в ЕТС. Вимога про подання заяви на продовження договору оренди разом зі звітом про оцінку об’єкта оренди шляхом заповнення електронної форми через особистий кабінет в ЕТС передбачена також п. 136 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою КМУ від 3 червня 2020 року № 483. Така вимога є імперативною і не містить альтернативних способів подання цієї заяви.

З огляду на наведене судова палата погодилася з висновками судів попередніх інстанцій про те, що договір оренди державного майна мав продовжуватися в порядку, передбаченому ст. 18 згаданого Закону, і орендар не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку його дії мав подати заяву про продовження договору шляхом заповнення електронної форми через особистий кабінет в ЕТС.

Доводи відповідача про відсутність технічної можливості подати відповідну заяву в ЕТС через те, що об’єкт оренди був розміщений у цій системі лише тоді, коли строк на її подання вже сплив, судова палата відхилила, ураховуючи, що функціонал ЕТС передбачає можливість подання заяв з питань оренди як щодо об’єктів, зареєстрованих у системі, так і щодо об’єктів, не зареєстрованих у ній.

Отже, судова палата дійшла висновку, що згідно із встановленими попередніми судовими інстанціями обставинами відповідач не довів факту звернення до орендодавця з відповідною заявою шляхом заповнення електронної форми через особистий кабінет в ЕТС разом з необхідними для продовження строку дії договору оренди документами, у зв’язку з чим залишила без змін оскаржувані судові рішення про задоволення позову та зобов’язання відповідача усунути перешкоди в користуванні державним майном шляхом звільнення приміщення, що було об’єктом оренди.

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