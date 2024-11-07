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Будет ли штраф за использование наличных денег на цели, не связанные с ведением хозяйственной деятельности

22:36, 7 ноября 2024
Налоговая подчеркивает, что предприятия не имеют права накапливать наличную выручку в своих кассах сверх установленного лимита кассы для осуществления расходов до наступления сроков этих выплат.
Будет ли штраф за использование наличных денег на цели, не связанные с ведением хозяйственной деятельности
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Налоговая служба в Запорожской области рассказывает, будет ли штраф за использование наличных денег на цели, не связанные с ведением хозяйственной деятельности.

Отмечается, что вопрос о порядке ведения кассовых операций определен постановлением НБУ от 29.12.2017 №148 «Об утверждении Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине».

Субъекты хозяйствования используют наличную выручку (наличные), в том числе наличные, полученные из банка, для обеспечения потребностей, возникающих в процессе их функционирования, а также для проведения расчетов с бюджетами и государственными целевыми фондами по налогам и сборам (обязательным платежами).

Субъекты хозяйствования не имеют права накапливать наличную выручку (наличку) в своих кассах сверх установленного лимита кассы для осуществления расходов до наступления сроков этих выплат.

В то же время Положение №148 не определяет ответственности за нарушение использования наличной выручки (наличности) не по целевому назначению.

В налоговой отмечают, что ответственность за использование полученных в учреждении банка наличных средств не по целевому назначению была определена абзацем 6 п. 1 Указа Президента Украины от 12.06.1995 №436/95 "О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличных" и предусматривала штраф в размере потраченной наличности не по назначению.

Согласно п. 24 Указа Президента Украины от 20.06.2019 №418/2019 «О признании утратившими силу некоторых указов Президента Украины» Указ №436 с 23.06.2019 утратил силу.

Учитывая указанное, действующим законодательством не предусмотрена ответственность за использование наличных средств не по целевому назначению.

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налоговая

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