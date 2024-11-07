На Житомирщине пенсионер угощал алкоголем и развращал детей

Мужчина дома угощал детей спиртным и энергетиками, а затем развращал.

В Житомирской области 61-летний мужчина подозревается в развращении детей, сообщает областная прокуратура.

Следствие установило, что развращением детей он занимался неоднократно, в течение августа-октября этого года.

Мужчина за небольшую плату предлагал детям 11-13 лет выгуливать свою собаку. Чтобы войти в доверие и вызывать у малолетних зависимость от общения, разрешал запрещенные вещи. Он приглашал их в свой дом, где угощал алкогольными напитками и энергетиками. Во время угощения совершал развратные действия интимного характера.

Почти ежедневное пребывание у подозреваемого четырех малолетних девочек вызвало обеспокоенность соседей, о чем они сообщили правоохранителям.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.

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