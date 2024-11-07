Практика судов
  1. В Украине

На Житомирщине пенсионер угощал алкоголем и развращал детей

22:18, 7 ноября 2024
Мужчина дома угощал детей спиртным и энергетиками, а затем развращал.
На Житомирщине пенсионер угощал алкоголем и развращал детей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомирской области 61-летний мужчина подозревается в развращении детей, сообщает областная прокуратура.

Следствие установило, что развращением детей он занимался неоднократно, в течение августа-октября этого года.

Мужчина за небольшую плату предлагал детям 11-13 лет выгуливать свою собаку. Чтобы войти в доверие и вызывать у малолетних зависимость от общения, разрешал запрещенные вещи. Он приглашал их в свой дом, где угощал алкогольными напитками и энергетиками. Во время угощения совершал развратные действия интимного характера.

Почти ежедневное пребывание у подозреваемого четырех малолетних девочек вызвало обеспокоенность соседей, о чем они сообщили правоохранителям.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Житомирская область

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Коалиция в Германии развалилась, не успев проголосовать бюджет, где должна быть помощь Украине

Как отмечает народный депутат Галина Янченко, в бюджете Германии на 2025 год должна была быть заложена помощь Украине от 4 до 8 миллиардов евро.

Судья выехала за границу и уже не вернулась в суд – судью предложено уволить за уклонение от осуществления правосудия

Судья Хозяйственного суда Харьковской области просила предоставить ей возможность «дотянуть» до отставки за свой счет.

Если мужчина добровольно мобилизовался, имея право на отсрочку, то потом он не может потребовать признать действия ТЦК незаконными

Мужчина добровольно мобилизовался и был направлен для прохождения военной службы в Силы территориальной обороны ВСУ, но затем попытался оспорить действия ТЦК.

Верховный Суд объяснил, как применяется закон Третьяковой о лишении мобилизованных учителей права на сохранение среднего заработка

Учитель школы, который служит в ВСУ, утверждал, что мобилизованные педагоги имеют право на сохранение среднего заработка – что решил Верховный Суд.

Отчим ребенка с инвалидностью, который его содержит и воспитывает, не имеет права на отсрочку – Верховный Суд

Верховный Суд признал, что мужчина, который с 2016 года содержит и воспитывает ребенка с инвалидностью, будучи в статусе отчима, не может претендовать на отсрочку, даже если родной отец не участвует в жизни ребенка.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва