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На Житомирщині пенсіонер пригощав алкоголем та розбещував дітей

22:18, 7 листопада 2024
Чоловік вдома пригощав дітей спиртним та енергетиками, а потім розбещував.
На Житомирщині пенсіонер пригощав алкоголем та розбещував дітей
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На Житомирщині 61-річний чоловік підозрюється у розбещенні дітей, повідомляє обласна прокуратура.

Слідство встановило, що розбещенням дітей він займався неодноразово, протягом серпня-жовтня цього року.

Чоловік за невелику плату пропонував дітям 11-13 років вигулювати свого собаку. Щоб увійти у довіру та викликати у малолітніх залежність від спілкування, дозволяв заборонені речі. Він запрошував їх у свій дім, де пригощав алкогольними напоями та енергетиками. Під час частування вчиняв розпусні дії інтимного характеру.

Майже щоденне перебування у підозрюваного чотирьох малолітніх дівчаток викликало занепокоєння сусідів, про що вони повідомили правоохоронців.

Тепер чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі від 3 до 8 років.

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прокуратура Житомирська область

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