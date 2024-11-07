Авіапольоти можуть повернутися в Україну вже в січні 2025 року

Наразі для відновлення польотів розглядають аеропорти «Львів» чи «Бориспіль».

Фото: cfts.org.ua

До кінця січня 2025 року в Україні можуть відновити авіапольоти в одному з аеропортів — «Львів» або «Бориспіль». Про це заявив старший партнер Marsh McLennan Кріспін Еллісон на Київському міжнародному економічному форумі, пише «Інтерфакс-Україна».

Еллісон зазначив, що страхування польотів буде легше забезпечити, якщо літаки почнуть літати зі Львова, проте за його словами, президент України Володимир Зеленський наполягає на першочерговому відкритті аеропорту «Бориспіль».

«Президент зненавидить мене за те, що я це сказав, тому що він сфокусований на «Борисполі», проте початковий фокус - «Львів». Сім хвилин польоту від Польщі» — зауважив Еллісон.

Для забезпечення страхування польотів на таких літаках, як Airbus-320 і Boeing-737, потрібні поліси на загальну суму в щонайменше $750 млн. Остаточне рішення буде ухвалювати Офіс президента, зважаючи на ситуацію з безпекою та стан протиповітряної оборони.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Львові розглядають можливість відкриття аеропорту.

Нагадаємо, раніше за підтримки посольства США було розроблено «дорожню карту» для відкриття українського повітряного простору.

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