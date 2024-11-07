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Стала відома дата проведення Нацвідбору на Євробачення-2025

20:44, 7 листопада 2024
Глядачі зможуть подивитися Національний відбір 8 лютого 2025 року.
Стала відома дата проведення Нацвідбору на Євробачення-2025
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Стала відома дата проведення фіналу Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2025». Про це повідомляє «Суспільне Мовлення», яке є організатором шоу.

Орієнтовно трансляція національного відбору на Євробачення – 2025 запланована на 8 лютого 2025 року.

У Нацвідборі братимуть участь українські артисти, які змагатимуться за право представляти нашу країну на міжнародному конкурсі.

Репетиції номерів фіналістів орієнтовно пройдуть з 4 по 7 лютого, зокрема 7 лютого відбудеться генеральна репетиція національного відбору в прямоефірному режимі та телевізійний запис.

8 лютого 2025 року – повний генеральний прогон (за потреби) та ефір фіналу національного відбору на Євробачення-2025 (з глядачами).

Також організатори шоу назвали суму, яку планують витратити на проведення заходу. Вона складає 10 мільйонів 500 тисяч гривень.

Приймання заявок на участь у Нацвідборі триває до 10 листопада. Журі мають обрати 9 фіналістів, імена яких оголосять до 20 листопада. Також буде ще один учасник, якого оберуть шляхом глядацького голосування.

Організатори зазначають, що повний перелік артистів оголосять до 17 січня.

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