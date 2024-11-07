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Стала известна дата проведения Нацотбора на Евровидение-2025

20:44, 7 ноября 2024
Стала известна дата проведения Нацотбора на Евровидение-2025
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Стала известна дата проведения финала Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2025». Об этом сообщает «Суспільне Мовлення», которое является организатором шоу.

Ориентировочно трансляция национального отбора на Евровидение – 2025 г. запланирована на 8 февраля 2025 года.

В Нацотборе примут участие украинские артисты, которые будут бороться за право представлять нашу страну на международном конкурсе.

Репетиции номеров финалистов ориентировочно пройдут с 4 по 7 февраля, в частности, 7 февраля состоится генеральная репетиция национального отбора в прямоэфирном режиме и телевизионная запись.

8 февраля 2025 года – полный генеральный прогон (при необходимости) и эфир финала национального отбора на Евровидение-2025 (со зрителями).

Также организаторы шоу назвали сумму, которую планируют потратить на проведение мероприятия. Она составляет 10 миллионов 500 тысяч гривен.

Прием заявок на участие в Нацотборе продолжается до 10 ноября. Жюри должны выбрать 9 финалистов, имена которых объявят до 20 ноября. Также будет еще один участник, который будет избран путем зрительского голосования.

Организаторы отмечают, что полный список артистов объявят до 17 января.

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музыкальная индустрия Евровидение

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