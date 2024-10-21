У Львові розглядають можливість відкриття аеропорту — Андрій Садовий

Мер Львова наголосив, що хоч один аеропорт в країні повинен працювати.

Фото: УП

У Львові розглядають можливість відкриття аеропорту. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий та наголосив, що хоч один аеропорт в країні повинен працювати.

За його словами, є питання безпеки держави, є питання безпеки людей.

«Ми повинні вижити за будь-яких умов, тому ця тема обговорюється в експертних середовищах», - сказав він у інтерв’ю «РБК-Україна».

Мер заявив, що журналісти першими дізнаються, якщо буде ухвалено рішення про відкриття аеропорту.

«Є багато летовищ в Україні, і я думаю, що під час війни хоча б одне з них мало б працювати», - сказав Садовий.

Раніше у Офісі Президента відповіли, чи відновить роботу аеропорт «Ужгород».

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