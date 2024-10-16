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У Офісі Президента відповіли, чи відновить роботу аеропорт «Ужгород»

17:03, 16 жовтня 2024
Аеропорт може забезпечити чартерні рейси, однак питання відкриття поки що на паузі.
У Офісі Президента відповіли, чи відновить роботу аеропорт «Ужгород»
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Питання відкриття міжнародного аеропорту «Ужгород» наразі поставили на паузу. Про це заявив колишній голова Закарпатської ОВА, а нині заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита у інтерв’ю LB.ua.

«Це питання поки що на паузі. Аеропорт передали Міністерству внутрішніх справ. Тут планують створити європейський хаб авіазабезпечення цивільного захисту», - зазначив Микита.

За його словами, аеропорт в Ужгороді може забезпечити чартерні рейси, нерегулярні. Однак проблема у незручній логістиці.

«До Закарпаття з Києва — 800 кілометрів. Від Харкова ще далі. Якщо дивитися логістику, інколи зручніше доїхати потягом до польського аеропорту й полетіти одразу в усі сторони, ніж їхати до Закарпаття. Треба зробити дорогу, покращити залізничне сполучення», - наголосив заступник керівника ОП.

У липні 2022 року з'явилася інформація, що на Закарпатті розглядають можливість відновлення роботи аеропорту «Ужгород». Однак згодом у ОВА спростували це, зазначивши, що летовище поки не готове відновити авіасполучення.

Також повідомлялося, що українська авіакомпанія Air Ocean Airlines хоче відновити польоти з Ужгорода.

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