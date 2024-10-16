У Офісі Президента відповіли, чи відновить роботу аеропорт «Ужгород»

Аеропорт може забезпечити чартерні рейси, однак питання відкриття поки що на паузі.

Питання відкриття міжнародного аеропорту «Ужгород» наразі поставили на паузу. Про це заявив колишній голова Закарпатської ОВА, а нині заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита у інтерв’ю LB.ua.

«Це питання поки що на паузі. Аеропорт передали Міністерству внутрішніх справ. Тут планують створити європейський хаб авіазабезпечення цивільного захисту», - зазначив Микита.

За його словами, аеропорт в Ужгороді може забезпечити чартерні рейси, нерегулярні. Однак проблема у незручній логістиці.

«До Закарпаття з Києва — 800 кілометрів. Від Харкова ще далі. Якщо дивитися логістику, інколи зручніше доїхати потягом до польського аеропорту й полетіти одразу в усі сторони, ніж їхати до Закарпаття. Треба зробити дорогу, покращити залізничне сполучення», - наголосив заступник керівника ОП.

У липні 2022 року з'явилася інформація, що на Закарпатті розглядають можливість відновлення роботи аеропорту «Ужгород». Однак згодом у ОВА спростували це, зазначивши, що летовище поки не готове відновити авіасполучення.

Також повідомлялося, що українська авіакомпанія Air Ocean Airlines хоче відновити польоти з Ужгорода.

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