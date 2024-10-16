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«Новоспечена леді» не пройшла: чоловік переконував прикордонників, що він жінка, для перетину кордону

16:45, 16 жовтня 2024
Чоловіка, що видавав себе за жінку, затримали на кордоні.
«Новоспечена леді» не пройшла: чоловік переконував прикордонників, що він жінка, для перетину кордону
Джерело фото: ДПСУ
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Вчора чоловік, який пройшов військово-лікарську комісію, а сьогодні намагався перетворитися на жінку, був виявлений прикордонниками на пункті пропуску «Лужанка». Як повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ), порушник пред’явив документи на ім’я 25-річної уродженки Одеси.

Однак, як з’ясували оперативники ДПСУ, його «перетворення» було лише на папері. Чоловік, який цього літа ще проходив військову комісію, намагався видавати себе за жінку, але його спроба була розкрита.

Прикордонники оцінили кмітливість порушника, але вирішили не пропускати «новоспечену леді». Натомість, інформацію про кримінальне правопорушення було передано до Національної поліції для подальшого розслідування.

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Закарпаття прикордонники

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