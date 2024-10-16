«Новоиспеченная леди» не прошла: мужчина убеждал пограничников, что он женщина, для пересечения границы

Мужчину, выдававшего себя за женщину, задержали на границе.

Источник фото: ГПСУ

Вчера мужчина, который прошел военно-врачебную комиссию, а сегодня пытался превратиться в женщину, был обнаружен пограничниками на пункте пропуска «Лужанка». Как сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), нарушитель предъявил документы на имя 25-летней уроженки Одессы.

Однако, как выяснили оперативники ГПСУ, его «преобразование» было лишь на бумаге. Мужчина, который этим летом еще проходил военную комиссию, пытался выдавать себя за женщину, но его попытка была раскрыта.

Пограничники оценили сообразительность нарушителя, но решили не пропускать «новоиспеченную леди». Зато информация об уголовном правонарушении была передана в Национальную полицию для дальнейшего расследования.

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