В Офисе Президента ответили, возобновит ли работу аэропорт «Ужгород»

Аэропорт может обеспечить чартерные рейсы, однако вопрос открытия пока на паузе.

Вопрос открытия международного аэропорта «Ужгород» пока поставили на паузу. Об этом заявил бывший глава Закарпатской ОВА, а ныне заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита в интервью LB.ua.

«Этот вопрос пока на паузе. Аэропорт был передан Министерству внутренних дел. Здесь планируют создать европейский хаб авиаобеспечения гражданской защиты», – отметил Микита.

По его словам, аэропорт в Ужгороде может обеспечить нерегулярные чартерные рейсы. Однако проблема в неудобной логистике.

«В Закарпатье из Киева — 800 километров. От Харькова еще дальше. Если смотреть логистику, иногда удобнее доехать поездом до польского аэропорта и полететь сразу во все стороны, чем ехать в Закарпатье. Надо сделать дорогу, улучшить железнодорожное сообщение», - подчеркнул замруководителя ОП.

В июле 2022 появилась информация, что на Закарпатье рассматривают возможность возобновления работы аэропорта «Ужгород». Однако впоследствии в ОВА опровергли это, отметив, что аэаэропорт пока не готов восстановить авиасообщение.

Также сообщалось, что украинская авиакомпания Air Ocean Airlines хочет возобновить полеты из Ужгорода.

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