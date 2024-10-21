У Києві у маршрутці, в яку в’їхала вантажівка, перебували люди – на місці працюють медики

За попередньою інформацією, «Газель» на повній швидкості вʼїхала у маршрутку, в якій перебували пасажири.

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Як писала «Судово-юридична газета», у понеділок, 21 жовтня, у Києві на вулиці Вадима Гетьмана вантажний автомобіль в’їхав у задню частину маршрутки.

У поліції заявили, що уже встановлюють обставини наїзду вантажівки на маршрутне таксі у Солом’янському районі.

«За попередньою інформацією, «Газель» на повній швидкості вʼїхала у маршрутку «Атаман», в якій перебували пасажири», - зазначили у поліції.

Наразі повідомляється, що кількість постраждалих уточнюється, на даний час відомо про чотирьох потерпілих.

Поліція та медики продовжують працювати на місці аварії.

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