В Україну під виглядом гуманітарної допомоги намагались ввезти елітний Jaguar

Благодійний фонд у Рівному під виглядом гуманітарної допомоги намагався ввезти Jaguar.

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Прикордонники у пункті пропуску «Грушів» виявили автомобіль 2009 року випуску, який везли з Литви в Україну, як гуманітарну допомогу. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«Отримувачем, відповідно до товаросупровідних документів, був зазначений один з благодійних фондів м.Рівне», - заявили прикордонники.

Після перевірки було встановлено, що зазначений у документах фонд не очікує на цей автомобіль.

Транспортний засіб працівники митниці вилучили та склали протокол про порушення митних правил.

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