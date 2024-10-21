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В Україну під виглядом гуманітарної допомоги намагались ввезти елітний Jaguar

13:48, 21 жовтня 2024
Благодійний фонд у Рівному під виглядом гуманітарної допомоги намагався ввезти Jaguar.
В Україну під виглядом гуманітарної допомоги намагались ввезти елітний Jaguar
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Прикордонники у пункті пропуску «Грушів» виявили автомобіль 2009 року випуску, який везли з Литви в Україну, як гуманітарну допомогу. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«Отримувачем, відповідно до товаросупровідних документів, був зазначений один з благодійних фондів м.Рівне», - заявили прикордонники.

Після перевірки було встановлено, що зазначений у документах фонд не очікує на цей автомобіль.

Транспортний засіб працівники митниці вилучили та склали протокол про порушення митних правил.

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