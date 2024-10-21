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В Украину под видом гуманитарной помощи пытались ввезти элитный Jaguar

13:48, 21 октября 2024
Благотворительный фонд в Ровно под видом гуманитарной помощи пытался ввезти Jaguar.
В Украину под видом гуманитарной помощи пытались ввезти элитный Jaguar
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
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Пограничники в пункте пропуска «Грушев» обнаружили автомобиль 2009 года выпуска, который везли из Литвы в Украину, как гуманитарную помощь. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

«Получателем, согласно товаросопроводительным документам, был указан один из благотворительных фондов г.Ровно», - заявили пограничники.

После проверки было установлено, что указанный в документах фонд не ожидает этого автомобиля.

Транспортное средство работники таможни изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил.

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