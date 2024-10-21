В Украину под видом гуманитарной помощи пытались ввезти элитный Jaguar

Пограничники в пункте пропуска «Грушев» обнаружили автомобиль 2009 года выпуска, который везли из Литвы в Украину, как гуманитарную помощь. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
«Получателем, согласно товаросопроводительным документам, был указан один из благотворительных фондов г.Ровно», - заявили пограничники.
После проверки было установлено, что указанный в документах фонд не ожидает этого автомобиля.
Транспортное средство работники таможни изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил.
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