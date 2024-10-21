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Александр Сырский не исключает увеличения срока базовой общей военной подготовки

12:18, 21 октября 2024
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в декабре будет принимать решение о новой модели базовой общей военной подготовки.
Александр Сырский не исключает увеличения срока базовой общей военной подготовки
Источник фото: Главнокомандующий ВС Украины / Facebook
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Об этом он сообщил по результатам рабочего совещания по вопросам усовершенствования подготовки военнослужащих, в котором приняли участие руководящий состав ВСУ, представители учебных центров и боевых бригад.

По словам Сырского, он заслушал доклады по анализу системы подготовки, укомплектованности должностей инструкторского состава в учебных центрах и их обеспечению необходимыми образцами вооружений и военной техники. Также был доклад по пилотному проекту, который уже внедряется и предусматривает увеличение продолжительности базовой общей военной подготовки (БЗВП) с 1 до 1,5 месяца. В рамках проекта была обновлена ​​программа подготовки.

«В декабре буду принимать решение по новой модели БЗВП. В дальнейшем, если оперативная обстановка позволит, не исключаю следующий этап увеличения срока базовой подготовки», - отметил он.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что по итогам совещания определил задачи по направлениям.

«В частности, следует усилить комплектование инструкторских должностей в учебных центрах. Все, кто учит наших воинов, должны иметь актуальный боевой опыт», – добавил он.

По его словам, настоящим флагманом подготовки личного состава стали Десантно-штурмовые войска, а применяемые в ДШУ новые подходы к подготовке должны применять и в других составляющих Сил обороны.

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ВСУ военные война военнослужащие Александр Сырский

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