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Олександр Сирський не виключає збільшення терміну базової загальної військової підготовки

12:18, 21 жовтня 2024
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у грудні прийматиме рішення щодо нової моделі базової загальної військової підготовки.
Олександр Сирський не виключає збільшення терміну базової загальної військової підготовки
Джерело фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook
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Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський, заявив, що у грудні прийматиме рішення щодо нової моделі базової загальної військової підготовки.

Про це він повідомив за результатами робочої наради з питань удосконалення підготовки військовослужбовців у якій взяли участь керівний склад ЗСУ, представники навчальних центрів та бойових бригад.

За словами Сирського, він заслухав доповіді щодо аналізу системи підготовки, укомплектованості посад інструкторського складу в навчальних центрах та їх забезпечення необхідними зразками озброєнь і військової техніки. Також була доповідь щодо пілотного проекту, який вже впроваджується та передбачає збільшення тривалості базової загальної військової підготовки (БЗВП) з 1 до 1,5 місяця. В рамках проекту була оновлена програма підготовки.

«У грудні прийматиму рішення щодо нової моделі БЗВП. Надалі, якщо оперативна обстановка дозволятиме, не виключаю наступний етап збільшення терміну базової підготовки», - зазначив він.

Головнокомандувач ЗСУ відмітив, що за підсумками наради визначив завдання за напрямками.

«Зокрема, слід посилити комплектування інструкторських посад у навчальних центрах. Всі, хто навчає наших воїнів, повинні мати актуальний бойовий досвід», - додав він.

За його словами, справжнім флагманом підготовки особового складу стали Десантно-штурмові війська, а нові підходи до підготовки, які застосовуються в ДШВ, мають застосовувати і в інших складових Сил оборони.

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ЗСУ військові війна військовослужбовці Олександр Сирський

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