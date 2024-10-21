У Києві вантажівка на повному ходу влетіла у маршрутку — відео серйозної ДТП

Вантажний автомобіль влетів у задню частину маршрутки.

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У понеділок, 21 жовтня, у Києві на вулиці Вадима Гетьмана сталася жахлива ДТП за участі вантажного авто та маршрутки. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.

Зазначається, що вантажний автомобіль на повному ходу влетів у задню частину маршрутки №421.

На місці аварії вже працюють лікарі та правоохоронці.

У поліції заявили, що у зв'язку з ДТП на вулиці Вадима Гетьмана, рух транспорту ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу.

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