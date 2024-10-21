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Дональд Трамп вийшов працювати на кухню в McDonald's і потролив Камалу Гарріс, відео

11:06, 21 жовтня 2024
Раніше Гарріс неодноразово згадувала, як у студентські роки в Каліфорнії підпрацьовувала у фастфуді.
Дональд Трамп вийшов працювати на кухню в McDonald's і потролив Камалу Гарріс, відео
Джерело фото: Doug Mills/The New York Times
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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у рамках своєї передвиборчої кампанії на деякий час взяв на себе роль працівника McDonald's у штаті Пенсильванія – у відповідь на згадки його суперниці Камали Гарріс про те, що вона у студентські роки мала такий підробіток. Він влаштувався працювати на кухню.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Трамп одянув фартух працівника McDonald's і тим самим «вколов» Гарріс, яка неодноразово згадувала, як у студентські роки в Каліфорнії підпрацьовувала у фастфуді.

Перед цм її кандидат у віцепрезиденти Тім Волз заявив, що Трампа «неможливо уявити працівником "Макдональдса"».

Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у інтерв'ю виданню La Tribune заявив, що запрошення України до НАТО залежатиме від того, яка адміністрація буде у Білому домі.

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США вибори Дональд Трамп Камала Гарріс

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