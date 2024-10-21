Дональд Трамп вышел работать на кухню в McDonald's и потролил Камалу Гаррис, видео

Ранее Гаррис неоднократно вспоминала, как в студенческие годы в Калифорнии подрабатывала в фастфуде.

Источник фото: Doug Mills/The New York Times

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в рамках своей предвыборной кампании на время взял на себя роль работника McDonald's в штате Пенсильвания – в ответ на упоминания его соперницы Камалы Гаррис о том, что она в студенческие годы имела такую ​​подработку. Он устроился работать на кухню.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Трамп одел фартук работника McDonald's и тем самым «уколол» Гаррис, которая неоднократно вспоминала, как в студенческие годы в Калифорнии подрабатывала в фастфуде.

Перед этим ее кандидатом в вице-президенты Тим Уолз заявил, что Трампа «невозможно представить работником "Макдональдса"».

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