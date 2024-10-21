В Кропивницком задержан агент фсб, который готовил ракетные удары «в обход» ПВО

Злоумышленник также отслеживал время и место перемещения военных колонн.

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала в Кропивницком еще одного агента фсб, который «сливал» оккупантам места базирования и маршруты движения Сил обороны.

Как отметили в спецслужбе, больше всего врага интересовали огневые позиции ПВО и расположение логистических составов украинских войск. Чтобы получить разведданные 34-летний предатель, объезжал территорию областного центра, где пытался найти зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные станции ВСУ.

«В случае обнаружения военных объектов он должен был сфотографировать или снять их на видео, а затем «привязать» соответствующие координаты к гугл-картам.

Агентная информация требовалась оккупантам для подготовки новой серии ракетно-дроновых ударов по региону «в обход» украинского ПВО», - сообщили в СБУ.

Также фигурант отслеживал время и место перемещения военных колонн, двигавшихся в направлении передовой.

Для конспирации злоумышленник постоянно менял маршруты разведывательных вылазок, проводимых под видом прогулок.

СБУ задержала фигуранта «на горячем», когда он проводил разведку возле военного объекта.

На месте происшествия изъят мобильный телефон, на который он фотографировал объект Сил обороны. Также в гаджете обнаружен анонимный чат в популярном мессенджере, который агент использовал для коммуникации с фсб.

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении. Он находится под стражей. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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