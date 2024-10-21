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ТОП-5 профессий, которые сейчас получают наибольшую выгоду от искусственного интеллекта

10:48, 21 октября 2024
Профессии, которые включают много данных, претерпевают наибольшие улучшения благодаря искусственному интеллекту.
ТОП-5 профессий, которые сейчас получают наибольшую выгоду от искусственного интеллекта
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Новое исследование, проведенное корпорацией Microsoft, показало, что некоторые профессии уже испытывают больше преимуществ использования искусственного интеллекта.

Установлено, что есть два основных фактора, влияющих на уровень вовлечения искусственного интеллекта в рабочую рутину – тип работы и объем данных, используемый в работе.

Профессии, которые включают много данных, претерпевают наибольшие улучшения благодаря искусственному интеллекту.

В частности, в топ-5 вошли кибербезопасность, продажи, развитие бизнеса, маркетинг и коммуникации.

Как говорится в исследовании, искусственный интеллект помогает, анализируя многие данные, выявляя закономерности и находя проблемы в режиме реального времени. Это позволяет техподдержке и экспертам по кибербезопасности сосредоточиться на более быстром планировании и реагировании на угрозы.

Искусственный интеллект может автоматизировать такие задачи, как мониторинг угроз и обработка начальных инцидентов, высвобождая экспертов для более сложных расследований и решений.

Для продаж построение крепких отношений и закрытие сделок является ключом к успеху. Искусственный интеллект трансформирует продажи, быстро анализируя данные о клиентах и ​​персонализируя электронные письма. Это помогает специалистам сосредоточиться на важнейших задачах и тратить больше времени на построение отношений с потенциальными клиентами.

Агенты по обслуживанию клиентов используют искусственный интеллект для оптимизации взаимодействия, более эффективного решения запросов и повышения общей удовлетворенности клиентов. Компании, внедрившие чат-ботов с искусственным интеллектом, говорят, что он эффективно обрабатывает рутинные запросы, тем самым увольняя агентов для сложных случаев.

В маркетинге и PR искусственный интеллект помогает найти новые тренды и возможности, анализируя большие объемы данных. Это может ускорить такие задачи как проверка тенденций SEO, разработка контента, исследование рынка и планирование запуска продуктов. Искусственный интеллект также показывает, как истории воспринимаются в медиа, экономя время и позволяя PR-специалистам сосредоточиться на своей творческой работе, гарантируя, что конечный продукт имеет человеческое прикосновение.

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