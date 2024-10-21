ТОП-5 профессий, которые сейчас получают наибольшую выгоду от искусственного интеллекта

Новое исследование, проведенное корпорацией Microsoft, показало, что некоторые профессии уже испытывают больше преимуществ использования искусственного интеллекта.
Установлено, что есть два основных фактора, влияющих на уровень вовлечения искусственного интеллекта в рабочую рутину – тип работы и объем данных, используемый в работе.
Профессии, которые включают много данных, претерпевают наибольшие улучшения благодаря искусственному интеллекту.
В частности, в топ-5 вошли кибербезопасность, продажи, развитие бизнеса, маркетинг и коммуникации.
Как говорится в исследовании, искусственный интеллект помогает, анализируя многие данные, выявляя закономерности и находя проблемы в режиме реального времени. Это позволяет техподдержке и экспертам по кибербезопасности сосредоточиться на более быстром планировании и реагировании на угрозы.
Искусственный интеллект может автоматизировать такие задачи, как мониторинг угроз и обработка начальных инцидентов, высвобождая экспертов для более сложных расследований и решений.
Для продаж построение крепких отношений и закрытие сделок является ключом к успеху. Искусственный интеллект трансформирует продажи, быстро анализируя данные о клиентах и персонализируя электронные письма. Это помогает специалистам сосредоточиться на важнейших задачах и тратить больше времени на построение отношений с потенциальными клиентами.
Агенты по обслуживанию клиентов используют искусственный интеллект для оптимизации взаимодействия, более эффективного решения запросов и повышения общей удовлетворенности клиентов. Компании, внедрившие чат-ботов с искусственным интеллектом, говорят, что он эффективно обрабатывает рутинные запросы, тем самым увольняя агентов для сложных случаев.
В маркетинге и PR искусственный интеллект помогает найти новые тренды и возможности, анализируя большие объемы данных. Это может ускорить такие задачи как проверка тенденций SEO, разработка контента, исследование рынка и планирование запуска продуктов. Искусственный интеллект также показывает, как истории воспринимаются в медиа, экономя время и позволяя PR-специалистам сосредоточиться на своей творческой работе, гарантируя, что конечный продукт имеет человеческое прикосновение.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.