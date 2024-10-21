ТОП-5 професій, які зараз отримують найбільшу вигоду від штучного інтелекту

Професії, які включають багато даних, зазнають найбільших покращень завдяки штучному інтелекту.

Нове дослідження, яке провела корпорація Microsoft показало, що деякі професії вже відчувають більше переваг використання штучного інтелекту.

Встановлено, що є два основних фактори, що впливають на рівень залучення штучного інтелекту в робочу рутину - тип роботи і обсяг даних, який використовується в роботі.

Професії, які включають багато даних, зазнають найбільших покращень завдяки штучному інтелекту.

Зокрема, до топ-5 увійшли кібербезпека, продажі, розвиток бізнесу, маркетинг і комунікації.

Як йдеться у дослідженні, штучний інтелект допомагає, аналізуючи багато даних, виявляючи закономірності та знаходячи проблеми в режимі реального часу. Це дозволяє техпідтримці та експертам з кібербезпеки зосередитися на швидшому плануванні та реагуванні на загрози.

Штучний інтелект також може автоматизувати такі завдання, як моніторинг загроз і обробка початкових інцидентів, вивільняючи експертів для більш складних розслідувань і рішень.

Для продажів побудова міцних відносин і закриття угод є ключем до успіху. Штучний інтелект трансформує продажі, швидко аналізуючи дані про клієнтів і персоналізуючи електронні листи. Це допомагає спеціалістам зосередитися на важливих завданнях і витрачати більше часу на побудову відносин з потенційними клієнтами.

Агенти з обслуговування клієнтів використовують штучний інтелект для оптимізації взаємодії, ефективнішого вирішення запитів і підвищення загальної задоволеності клієнтів. Компанії, які впровадили чат-ботів зі штучним інтелектом, кажуть, що він ефективно обробляє рутинні запити, тим самим звільняючи агентів для складних випадків.

У маркетингу та PR штучний інтелект допомагає знаходити нові тренди та можливості, аналізуючи великі обсяги даних. Це може прискорити такі завдання, як перевірка тенденцій SEO, розробка контенту, дослідження ринку та планування запуску продуктів. Штучний інтелект також показує, як історії сприймаються в медіа, економлячи час і дозволяючи PR-фахівцям зосередитися на своїй творчій роботі, гарантуючи, що кінцевий продукт має людський дотик.

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