Гендиректором Укроборонпрому призначили Олега Гуляка

Новим генеральним директором концерну «Укроборонпром» став Олег Гуляк, який був тимчасовим очільником концерну.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Наглядова рада Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» призначила на посаду генерального директора Товариства Олега Гуляка. Про це повідомив офіційний сайт Укроборонпрому.

Зазначається, що цьому передували пошук та оцінка кандидатів, які проводило українське представництво Odgers Berndtson – міжнародної компанії, що спеціалізується на доборі керівників вищої ланки.

«На посаду керівника Укроборонпрому претендувало понад 20 осіб, з яких до шорт-листа потрапили три кандидати. З ними наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою. До співбесід з претендентами з шорт-листа були залучені представники посольств США, Великої Британії та ФРН», - заявили у Укроборонпромі.

«Олег Гуляк добре знає нагальні потреби війська, є досвідченим керівником. Головні завдання, які стоять тепер перед ним — збільшувати обсяги виробництва і надалі, завершити реформу державного сектору ОПК і побудову ефективної антикорупційної інфраструктури», – зазначає Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

«Для нас вкрай важливо, що найбільшу державну оборонну компанію очолила людина, яка має досвід роботи в Міністерстві оборони України та керівника напрямку логістики ЗСУ. Це – професіонал, який чудово розуміється на тому, що саме потрібно для Сил оборони України. Він є справжнім лідером: ініціативним, відповідальним та ефективним. Тому ми вирішили призначити Генеральним директором Товариства Олега Гуляка», – сказав голова наглядової ради Укроборонпрому Давід Ломджарія.

«Я вдячний за довіру очолити Укроборонпром. Наша праця є надважливою для досягнення Перемоги над ворогом. Попереду багато роботи, важливих завдань і нових викликів. Проте впевнений, разом з нашою командою ми досягнемо необхідних результатів», – заявив генеральний директор АТ «УОП» Олег Гуляк.

Раніше ми писали, що Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ – Гуляка замінив Карпенко.

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