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Гендиректором Укроборонпрома был назначен Олег Гуляк

09:54, 21 октября 2024
Новым генеральным директором концерна «Укроборонпром» стал Олег Гуляк, который был временный руководитель концерна.
Гендиректором Укроборонпрома был назначен Олег Гуляк
Фото: ukroboronprom.com.ua
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Наблюдательный совет Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» назначил на должность генерального директора Общества Олега Гуляка. Об этом сообщил официальный сайт Укроборонпрома.

Отмечается, что этому предшествовали поиск и оценка кандидатов, проводимых украинским представительством Odgers Berndtson – международной компании, специализирующейся на подборе руководителей высшего звена.

«На должность руководителя Укроборонпрома претендовало более 20 человек, из которых в шорт-лист попали три кандидата. С ними наблюдательный совет провел финальное собеседование и определился с кандидатурой. К собеседованиям с претендентами по шорт-листу были привлечены представители посольств США, Великобритании и ФРГ», - заявили в Укроборонпроме.

«Олег Гуляк хорошо знает неотложные потребности войска, является опытным руководителем. Главные задачи, стоящие теперь перед ним, — увеличивать объемы производства и дальше, завершить реформу государственного сектора ОПК и построение эффективной антикоррупционной инфраструктуры», – отмечает Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

«Для нас очень важно, что крупнейшую государственную оборонную компанию возглавил человек, имеющий опыт работы в Министерстве обороны Украины и руководителя направления логистики ВСУ. Это профессионал, который прекрасно разбирается в том, что именно нужно для Сил обороны Украины. Он настоящий лидер: инициативный, ответственный и эффективный. Потому мы решили назначить Генеральным директором Общества Олега Гуляка», – сказал председатель наблюдательного совета Укроборонпрома Давид Ломджария.

«Я благодарен за доверие возглавить Укроборонпром. Наш труд является важным для достижения Победы над врагом. Предстоит много работы, важных задач и новых вызовов. Однако уверен, что вместе с нашей командой мы достигнем необходимых результатов», – заявил генеральный директор АО «УОП» Олег Гуляк.

Ранее сообщалось, что Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ – Гуляка заменил Карпенко.

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Укроборонпром

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