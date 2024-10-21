Мэр Львова Садовый сообщил, будут ли в городе языковые патрули

Андрей Садовый напомнил, что Львов является самым большим в мире украиноязычный город.

Фото: bbc.co.uk

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что городу не нужны языковые патрули. Об этом он сказал в интервью «РБК-Украина».

«Я не вижу таких необходимостей на сегодняшний день, потому что Львов является крупнейшим в мире украиноязычным городом», - сказал он.

Отвечая на вопрос об отношении к инициативе мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива по поводу языковых патрулей, Садовый сказал: «Ой, вы знаете, так много инициатив, просто, возможно, люди имеют немного больше свободного времени на такие вещи. У нас нет такой проблемы. Мы, знаете, как-то стараемся проводить разъяснительную работу. Есть языковой омбудсмен в нашем государстве, они молодцы, обращают внимание чиновникам на соблюдение закона».

Также Садовый добавил, Львов сегодня является одним из крупнейших гуманитарных хабов мира. А люди, которые приехали с Востока и, возможно, раньше не так активно использовали украинский язык, во Львове получили языковую практику.

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