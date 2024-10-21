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21 октября — какой сегодня праздник и главные события

09:26, 21 октября 2024
21 октября в Украине и мире празднуют Международный день начос и Всемирный день борьбы с болью.
21 октября — какой сегодня праздник и главные события
Фото: iStock
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В понедельник, 21 октября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

21 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день борьбы с болью. Этот день посвящен повышению осведомленности о боли и поддержке людей, страдающих от него. Инициатива была начата Международным союзом контроля за болью (International Association for the Study of Pain) в 2004 году.

Также 21 октября Международный день начос. Это блюдо состоит из кукурузных чипсов, обычно подаваемых с различными добавками, такими как сыр, соусы, гуакамоле и salsa. История начос началась в 1943 году в Мексике, когда Игнасио «Начо» Аньяда создал это блюдо для своих гостей. С тех пор начос стали символом мексиканской кухни и популярны во многих странах, особенно в США.

А еще 21 октября День очистки виртуального рабочего стола на компьютере. Этот день направлен на повышение осведомленности пользователей о важности очистки виртуального рабочего стола для улучшения производительности и безопасности компьютера. Это мероприятие помогает пользователям понять, как важно поддерживать чистоту и организацию виртуального рабочего стола, чтобы избежать ненужных файлов, программ и излишней нагрузки на систему.

21 октября празднуют Всемирный день йододефицита. Этот день предназначен для повышения осведомленности о важности йода для здоровья и для предупреждения йододефицита. Йод является важным микроэлементом, необходимым для выработки тиреоидных гормонов, регулирующих метаболизм.

Какой сегодня церковный праздник

21 октября в церковном календаре – день памяти святого преподобного Иллариона Великого. Он родился в 291 году в городе Газа на территории современной Палестины. Был известным монахом, внесшим значительный вклад в развитие христианского монашества. Илларион получил образование в Александрии и позже переехал в Палестину, где стал учеником известного христианского писателя Иеронима Стридонского. После смерти Иеронима Илларион продолжил свою учебу и подготовился к духовному служению. Он основал несколько монастырей и был известным проповедником и писателем. Илларион написал многие произведения, которые стали важными для развития христианской духовности. Его известнейшим произведением является «История Церкви», которая описывает историю христианства от Адама до его времени. Илларион умер в 371 году.

Календарь важных событий за 21 октября:

1056 год — диакон Григорий выводит первую букву;

1520 год — Фернан Магеллан открывает и проходит пролив между Атлантическим и Тихим океанами, названный впоследствии его именем;

1596 год — заключают Берестейскую унию, согласно которой епископы православной церкви на территориях Речи Посполитой признали над собой власть Папы Римского;

1805 год — Трафальгарский бой, в котором британский флот под командованием адмирала Нельсона разгромляет франко-испанский флот;

1879 год – американский изобретатель Томас Эдисон испытывает свою первую лампу накаливания с угольной нитью;

1897 год – в Николаеве начинает работать Черноморский судостроительный завод;

1921 год — Василий (Липковский) рукополагается на митрополита УАПЦ;

1944 год — в «Бермудском треугольнике» загадочно исчезает экипаж кубинского судна «Рубикон»;

1950 год — вступают в силу Женевские конвенции о защите жертв войны;

1966 год — в Вельсе происходит Аберфанская катастрофа — трагическое смещение угольного террикона на близлежащую деревню;

1991 год — совершен первый в мире полет над Эверестом на воздушном шаре;

1993 год – на Всеукраинском Православном Соборе Владимир Романюк становится Патриархом Киевским и всея Руси-Украины;

1995 год — Поместный Собор Украинской Православной Церкви Киевского патриархата избирает патриархом Киевским и всея Руси-Украины митрополита Киевского Филарета (Денисенко).

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