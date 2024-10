21 жовтня — яке сьогодні свято та головні події

21 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день начос та Всесвітній день боротьби з болем.

У понеділок, 21 жовтня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

21 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день боротьби з болем. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про біль та підтримці людей, які страждають від нього. Ініціатива була започаткована Міжнародним союзом контролю за болем (International Association for the Study of Pain) 2004 року.

Також 21 жовтня Міжнародний день начос. Ця страва складається з кукурудзяних чіпсів, які зазвичай подаються з різними добавками, такими як сир, соуси, гуакамоле та salsa. Історія начос розпочалася 1943 року в Мексиці, коли Ігнасіо «Начо» Аньяда створив цю страву для своїх гостей. Відтоді начос стали символом мексиканської кухні та популярними у багатьох країнах, особливо в США.

А ще 21 жовтня День очищення віртуального робочого столу на комп'ютері. Цей день спрямований на підвищення обізнаності користувачів про важливість очищення віртуального робочого столу, щоб покращити продуктивність та безпеку комп'ютера. Цей захід допомагає користувачам зрозуміти, як важливо підтримувати чистоту та організацію віртуального робочого столу, щоб уникнути непотрібних файлів, програм і зайвого навантаження на систему.

21 жовтня святкують Всесвітній день йододефіциту. Цей день призначений для підвищення обізнаності про важливість йоду для здоров'я та для попередження йододефіциту. Йод є важливим мікроелементом, необхідним для вироблення тиреоїдних гормонів, які регулюють метаболізм.

Яке сьогодні церковне свято

21 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Іларіона Великого. Він народився 291 року в місті Газа, що на території сучасної Палестини. Був відомим монахом, який зробив значний внесок у розвиток християнського монашества. Іларіон здобув освіту в Александрії та пізніше переїхав до Палестини, де став учнем відомого християнського письменника Єронима Стридонського. Після смерті Єронима, Іларіон продовжив своє навчання та підготувався до духовного служіння. Він заснував кілька монастирів і був відомим проповідником та письменником. Іларіон написав багато творів, які стали важливими для розвитку християнської духовності. Його найвідомішим твором є «Історія Церкви», яка описує історію християнства від Адама до його часу. Іларіон помер 371 року.

Календар важливих подій за 21 жовтня:

1056 рік — диякон Григорій виводить першу літеру;

1520 рік — Фернан Магеллан відкриває і проходить протоку між Атлантичним і Тихим океанами, названу згодом його іменем;

1596 рік — укладають Берестейську унію, відповідно до якої єпископи православної церкви на територіях Речі Посполитої визнали над собою владу Папи Римського;

1805 рік — Трафальгарський бій, у якому британський флот під командуванням адмірала Нельсона розгромлює франко-іспанський флот;

1879 рік — американський винахідник Томас Едісон випробовує свою першу лампу розжарювання з вугільною ниткою;

1897 рік — у Миколаєві починає працювати Чорноморський суднобудівний завод;

1921 рік — Василь (Липківський) висвячується на митрополита УАПЦ;

1944 рік — у «Бермудському трикутнику» загадково зникає екіпаж кубинського судна «Рубікон»;

1950 рік — набирають чинності Женевські конвенції про захист жертв війни;

1966 рік — у Вельсі відбувається Аберфанська катастрофа — трагічний зсув вугільного терикону на прилегле село;

1991 рік — здійснено перший у світі політ над Еверестом на повітряній кулі;

1993 рік — на Всеукраїнському Православному Соборі Володимир Романюк стає Патріархом Київським і всієї Руси-України;

1995 рік — Помісний Собор Української Православної Церкви Київського патріархату обирає патріархом Київським і всієї Руси-України митрополита Київського Філарета (Денисенка).

