Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая та запуск пришвидшеного механізму відновлення житла

Кабмін направляє проєкт розпорядження про звільнення голови Мукачівської РДА Президенту.

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На позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 2 серпня Уряд ухвалив низку важливих рішень, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Зокрема, було ухвалено:

Звільнення голови Мукачівської РДА

Кабмін вирішив направити Президенту України проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Швидке відновлення житла після обстрілів

У відповідь на чергову атаку по Києву Уряд запускає додатковий механізм, який дозволить громадам швидше відновлювати пошкоджене житло — багатоквартирні будинки та гуртожитки.

Процедура буде спрощена:

основні етапи проходять паралельно ,

, роботи можна розпочинати до завершення експертизи ,

, усі дії фіксуються в електронній системі ,

, відповідальність за строки та якість — на місцях.

Відновлення фінансуватиметься з місцевих бюджетів або міжнародної допомоги. Рішення також дозволить пришвидшити виплати в межах програми єВідновлення.

Адресна підтримка для постраждалих родин

Окремим пунктом Уряд ухвалив можливість адресних виплат із місцевих бюджетів тим родинам, чиє житло було пошкоджене. Зокрема:

компенсація витрат за тимчасове проживання — до завершення ремонту або отримання нового житла.

рішення про такі виплати ухвалюється на рівні громади.

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