Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая та запуск пришвидшеного механізму відновлення житла

На позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 2 серпня Уряд ухвалив низку важливих рішень, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
Зокрема, було ухвалено:
Звільнення голови Мукачівської РДА
Кабмін вирішив направити Президенту України проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.
Швидке відновлення житла після обстрілів
У відповідь на чергову атаку по Києву Уряд запускає додатковий механізм, який дозволить громадам швидше відновлювати пошкоджене житло — багатоквартирні будинки та гуртожитки.
Процедура буде спрощена:
Відновлення фінансуватиметься з місцевих бюджетів або міжнародної допомоги. Рішення також дозволить пришвидшити виплати в межах програми єВідновлення.
Адресна підтримка для постраждалих родин
Окремим пунктом Уряд ухвалив можливість адресних виплат із місцевих бюджетів тим родинам, чиє житло було пошкоджене. Зокрема:
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