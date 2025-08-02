Кабмин одобрил увольнение Сергея Гайдая и запуск ускоренного механизма восстановления жилья

Кабмин направляет проект распоряжения об увольнении главы Мукачевской РГА Президенту.

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На внеочередном заседании Кабинета Министров 2 августа Правительство приняло ряд важных решений, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В частности, были одобрены следующие кроки:

Увольнение главы Мукачевской РГА

Кабмин решил направить Президенту Украины проект распоряжения об увольнении с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

Ускоренное восстановление жилья после обстрелов

В ответ на очередную атаку по Киеву Правительство запускает дополнительный механизм, который позволит громадам быстрее восстанавливать поврежденное жилье — многоквартирные дома и общежития.

Процедура будет упрощена:

основные этапы проходят параллельно ,

, работы можно начинать до завершения экспертизы ,

, все действия фиксируются в электронной системе ,

, ответственность за сроки и качество — на местах.

Восстановление будет финансироваться из местных бюджетов или международной помощи. Решение также позволит ускорить выплаты по программе єВідновлення.

Адресная поддержка для пострадавших семей

Отдельным пунктом Правительство утвердило возможность адресных выплат из местных бюджетов тем семьям, чье жилье было повреждено. В частности:

компенсация расходов на временное проживание — до завершения ремонта или получения нового жилья;

решение о таких выплатах принимается на уровне общины.

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