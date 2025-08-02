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Вчені зробили неочікуване відкриття — картопля еволюціонувала від предка томату

20:29, 2 серпня 2025
Нове дослідження показало: картопля еволюціонувала близько 9 мільйонів років тому в результаті гібридизації дикого томату та рослини Etuberosum.
Вчені зробили неочікуване відкриття — картопля еволюціонувала від предка томату
Джерело фото: Jonathan Kemper / Unsplash
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Коли йдеться про смакові відчуття, важко уявити більший контраст між картопляними чіпсами в п’ятничний вечір і соковитими середземноморськими томатами. Однак вчені виявили, що ці дві страви насправді не такі вже далекі одна від одної. Як пише The Guardian, картопля, одна з найважливіших сільськогосподарських культур у світі, виникла внаслідок несподіваного природного союзу. І, як з’ясували вчені, приблизно 9 мільйонів років тому дикий томат, що ріс в Андах, схрестився з рослиною Etuberosum, утворивши нову лінію — попередника сучасної картоплі.

Про відкриття повідомляє журнал Cell. Дослідники з Інституту геноміки сільського господарства в Шеньчжені проаналізували понад 500 геномів вирощеної та дикої картоплі. Вони встановили, що ключову роль у формуванні бульб відіграють два гени: SP6A (з томата) та IT1 (з Etuberosum). Їхня взаємодія активує процес утворення крохмалистих підземних органів, які ми знаємо як картоплю.

«Це прорив у розумінні еволюції нових органів через гібридизацію», — зазначив професор Гарвардського університету Джеймс Маллет.

Картопля, завдяки цій генетичній комбінації, отримала переваги від обох «батьків»: витривалість, здатність накопичувати енергію в бульбах і розмножуватись без насіння. Це дозволило культурі вижити в суворих умовах Анд і швидко поширитися.

Корінні народи Південної Америки одомашнили десятки видів дикої картоплі. У Європі ж майже вся картопля походить від одного виду — Solanum tuberosum.

Сьогодні вчені експериментують із «реверсною» гібридизацією: вводять гени картоплі у томат, щоби змусити його вирощувати бульби. Хоча ці дослідження ще на ранній стадії, науковці припускають — у майбутньому томат може стати не лише предком, а й генетичним ресурсом для подальшої еволюції картоплі.

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наука

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