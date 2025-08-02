Ученые сделали неожиданное открытие — картофель эволюционировал от предка томата

Новое исследование показало: картофель эволюционировал около 9 миллионов лет назад в результате гибридизации дикого томата и растения Etuberosum.

Источник фото: Jonathan Kemper / Unsplash

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Когда речь идет о вкусовых ощущениях, трудно представить больший контраст, чем между картофельными чипсами в пятничный вечер и сочными средиземноморскими томатами. Однако ученые обнаружили, что эти два продукта на самом деле гораздо ближе друг к другу, чем кажется. Как пишет The Guardian, картофель — одна из важнейших сельскохозяйственных культур в мире — возник в результате неожиданного природного союза. И, как выяснили исследователи, около 9 миллионов лет назад дикий томат, росший в Андах, скрестился с растением Etuberosum, породив новую линию — предка современного картофеля.

Об открытии сообщает журнал Cell. Ученые из Института геномики сельского хозяйства в Шэньчжэне проанализировали более 500 геномов окультуренного и дикого картофеля. Они установили, что ключевую роль в формировании клубней играют два гена: SP6A (от томата) и IT1 (от Etuberosum). Их взаимодействие запускает процесс образования крахмалистых подземных органов, которые мы знаем как картофель.

«Это прорыв в понимании эволюции новых органов через гибридизацию», — отметил профессор Гарвардского университета Джеймс Маллет.

Благодаря этой генетической комбинации картофель унаследовал преимущества обоих «родителей»: выносливость, способность накапливать энергию в клубнях и размножаться без семян. Это позволило культуре выживать в суровых условиях Анд и быстро распространяться.

Коренные народы Южной Америки одомашнили десятки видов дикого картофеля. В Европе же почти весь выращиваемый картофель происходит от одного вида — Solanum tuberosum.

Сегодня ученые экспериментируют с «обратной» гибридизацией: вводят гены картофеля в томат, чтобы заставить его формировать клубни. Хотя эти исследования пока находятся на начальной стадии, ученые предполагают, что в будущем томат может стать не только предком, но и генетическим ресурсом для дальнейшей эволюции картофеля.

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