На Полтавщині судитимуть трьох чоловіків, які напали на працівників ТЦК

Чоловіки завдали чисельних ударів військовослужбовцям ТЦК.

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На Полтавщині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох жителів Кременчука, які вчинили хуліганство із застосуванням холодної зброї щодо військовослужбовців Кременчуцького РТЦК та СП. Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що в травні цього року військовослужбовцями Кременчуцького РТЦК та СП здійснювалась перевірка військово – облікових документів у військовозобов’язаного на території міста, в ході якої розпочався словесний конфлікт.

«До конфлікту приєднались ще двоє чоловіків, які завдали чисельних ударів військовослужбовцям. Також вони розпилили газовий балончик та пошкодили службовий автомобіль телескопічною палицею», - йдеться у повідомленні.

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