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На Полтавщині судитимуть трьох чоловіків, які напали на працівників ТЦК

13:14, 1 серпня 2025
Чоловіки завдали чисельних ударів військовослужбовцям ТЦК.
На Полтавщині судитимуть трьох чоловіків, які напали на працівників ТЦК
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На Полтавщині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох жителів Кременчука, які вчинили хуліганство із застосуванням холодної зброї щодо військовослужбовців Кременчуцького РТЦК та СП. Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що в травні цього року військовослужбовцями Кременчуцького РТЦК та СП здійснювалась перевірка військово – облікових документів у військовозобов’язаного на території міста, в ході якої розпочався словесний конфлікт.

«До конфлікту приєднались ще двоє чоловіків, які завдали чисельних ударів військовослужбовцям. Також вони розпилили газовий балончик та пошкодили службовий автомобіль телескопічною палицею», - йдеться у повідомленні.

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суд Кременчук ТЦК

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