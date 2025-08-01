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Генпрокурор зможе надавати вказівку керівнику органу досудового розслідування щодо надання йому матеріалів досудового розслідування – крім НАБУ

12:06, 1 серпня 2025
Невиконання керівником органу досудового розслідування законних вказівок та доручень прокурора буде підставою для доручення досудового розслідування іншому органу, крім кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється детективами НАБУ.
Генпрокурор зможе надавати вказівку керівнику органу досудового розслідування щодо надання йому матеріалів досудового розслідування – крім НАБУ
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Генеральний прокурор чи особа, яка виконує його обов’язки, зможе надавати письмову вказівку керівнику органу досудового розслідування – окрім підрозділів детективів та підрозділу внутрішнього контролю НАБУ, яка є обов’язковою для виконання, щодо надання йому матеріалів досудового розслідування із встановленням строку та способу її виконання. Відповідні зміни, внесені до статті 36 КПК законопроектом 12414, залишилися після прийняття 31 липня законопроекту 13533 про НАБУ і САП.

Також у ч. 3 статті 39 КПК залишається норма, що невиконання керівником органу досудового розслідування законних вказівок та доручень прокурора є підставою для прийняття рішення, визначеного ч. 5 статті 36 КПК (тобто для доручення досудового розслідування іншому органу у разі неефективності – прим. ред.), окрім кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється детективами НАБУ.

Відповідно до ч. 5 ст. 36 Генеральний прокурор (в. о.), керівник обласної прокуратури, їх перші заступники та заступники своєю вмотивованою постановою мають право доручити здійснення досудового розслідування будь-якого кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, у тому числі слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу, у разі неефективного досудового розслідування або за наявності об’єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування відповідного органу досудового розслідування чи здійсненням ним досудового розслідування в умовах воєнного стану.

Право доручати у разі неефективного досудового розслідування або за наявності об’єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування відповідного органу досудового розслідування чи здійснення ним досудового розслідування в умовах воєнного стану, іншому органу досудового розслідування здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ, а також доручати БЕБ розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності інших органів досудового розслідування, має Генеральний прокурор (особа, яка виконує його обов’язки).

Також залишається додана законопроектом 12414 норма, що спір про підслідність у кримінальному провадженні, яке може належати до підслідності Бюро економічної безпеки, вирішує Генпрокурор (особа, яка виконує його обов’язки).

Як писала «Судово-юридична газета», прийнятим 31 липня як законом законопроектом 13533 про повернення повноважень НАБУ і САП була скасована частина норм, внесених до КПК і закону про прокуратуру законопроектом 12414, але не всі. Зокрема, законопроект залишає зміни стосовно спрощеного порядку призначення до прокуратури без конкурсу – зокрема з числа екс-правоохоронців та зміни щодо звільнення прокурорів – у тому числі з керівних посад.

Закон 4560-IX про повернення повноважень НАБУ і САП набув чинності 1 серпня.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ прокурор Кримінальний процесуальний кодекс України досудове розслідування

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